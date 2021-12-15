Посольство Литвы в Пекине предложено переименовать в Офис временного поверенного

Поскольку Китай хочет переименовать представительство Литвы в Пекине в Офис временного поверенного, для консультаций в Вильнюс отозвана временный поверенный посольства Аудра Чяпене.

"Я хочу очень строго сказать, что это не закрытие посольства. Дипломат возвращается для консультаций потому, что мы с Китаем разошлись во мнениях, каковы возможности изменить название представительства", - сказал в среду журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как информировали агентство BNS в МИД, представительство Литвы в Китае предложено назвать Офисом временного поверенного.

"Мы можем рассмотреть разные предложения, только они должны быть согласованы с нашим правом. Любое одностороннее решение изменить название (представительства - ред.) другого государства, если это государство отказывается сделать это само или не имеет возможности это сделать, противоречит Венской конвенции", - сказал министр.

По его словам, дипломаты возвращены для консультаций, потому что неясно, что бы их ожидало в том случае, если бы Китай изменил название представительства в одностороннем порядке.

"Возможны различные интерпретации, скажем, относительно дальнейшего действия их китайских идентификационных карт, что по сути обеспечивает их право свободно путешествовать, передвигаться в городе, где они живут, и в государстве", - сказал Ландсбергис.

Поскольку замещающего дипломата в Пекине нет, посольство временно продолжает работу в удаленном режиме.

Как и ранее, консульские услуги находящимся в Китае гражданам Литвы будут предоставляться удаленным способом в ограниченном объеме.

Китай недавно выразил протесты по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.

После ухудшения отношений между странами Китай в августе отозвал своего посла в Литве и потребовал, чтобы Вильнюс сделал то же самое. Посол Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс для консультаций в начале сентября.

В ноябре Китай в ответ на открытие тайваньского представительства в Вильнюсе понизил уровень дипломатического представительства с Литвой, и диппредставительства в Вильнюсе и Пекине стали возглавлять дипломаты более низкого ранга - поверенные в делах, а не послы.