"Газпром": обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год выполнены

"Газпром" отмечает, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год. Исходя из статистики концерна, рубеж был преодолен по итогам газовых суток 14 декабря - утром 15 декабря. При сохранении текущих объемов транзита до конца года "Газпром" может транспортировать через страну около 42 млрд кубометров газа.
"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию транспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", - сообщает концерн.
"Газпром" продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину", - также напоминает компания.
Украинскую прокачку регулярно комментирует глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, требуя, чтобы "Газпром" покупал всё больше дополнительных транзитных мощностей в вдобавок к долгосрочному бронированию. Впрочем, ОГТСУ не предлагал в большом количестве твердых (гарантированных) мощностей, предлагая прерывистые (не гарантированные).
Внутреннее газоснабжение Украины исторически зависит от транзита - российский газ потребляется на индустриальном востоке страны, тогда как на Европу идет газ из подземных хранилищ на западе. Импортировать газ напрямую в России Киев отказывается, перекупая его у европейских трейдеров с использованием физического и виртуального реверса - из транзитного потока российского газа. После двух транзитных кризисов и невыдачи из ПХГ Украины 7,8 млрд кубометров российского газа "Газпром" диверсифицирует систему доставки газа в Европу, сокращая транзитные риски этого государства.
В декабре 2019 года был подписан долгосрочный пятилетний договор на транзит российского газа через Украину: 45 млрд кубометров в 2020-м и по 40 млрд кубометров в год в 2021-2024 годах. Пакетная договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину была нарушена сразу в день ее заключения. США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопровода "Северный поток 2", которые приостановили стройку.
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