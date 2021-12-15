Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте основного собственника "Листвяжной", председателя Cовета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева по делу о гибели людей в шахте, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Федяев по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, арестован до 14 февраля 2022 года.
Ему инкриминируют ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия), свою вину при предъявлении обвинения Федяев не признал.
ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.
Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ), фигуранты арестованы.
15 декабря стало известно о задержании Федяева, генерального директора холдинга Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова.
По данным СКР, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).
"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.
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