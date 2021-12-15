Турция назначит экс-посла в США спецпредставителем по Армении

Бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч будет назначен на должность специального представителя по нормализации отношений с Арменией, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Ранее Чавушоглу заявлял, что Турция и Армения назначат спецпредставителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами.
Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном.
“В ближайшее время мы начнем чартерные рейсы между Ереваном и Стамбулом”, - сказал он.
Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.
Позднее официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян подтвердил, что Ереван назначит своего спецпредставителя для ведения диалога с Турцией о нормализации отношений. Он отметил, что Армения готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предусловий, что прописано в программе правительства страны.
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