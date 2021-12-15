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Регион 15.12.2021 22:42

Турция назначит экс-посла в США спецпредставителем по Армении

Бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч будет назначен на должность специального представителя по нормализации отношений с Арменией, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее Чавушоглу заявлял, что Турция и Армения назначат спецпредставителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами.

Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном.

“В ближайшее время мы начнем чартерные рейсы между Ереваном и Стамбулом”, - сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

Позднее официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян подтвердил, что Ереван назначит своего спецпредставителя для ведения диалога с Турцией о нормализации отношений. Он отметил, что Армения готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предусловий, что прописано в программе правительства страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]