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СНГ 15.12.2021 23:26

Зеленский заявляет о готовности Украины к любому формату переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией.

"Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией относительно урегулирования этого процесса (ситуации на Донбассе - ИФ). Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание - остановить войну и со стороны РФ", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на саммите Восточного партнерства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ДОНБАСС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]