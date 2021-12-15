Зеленский заявляет о готовности Украины к любому формату переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией.

"Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией относительно урегулирования этого процесса (ситуации на Донбассе - ИФ). Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание - остановить войну и со стороны РФ", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на саммите Восточного партнерства.