МГ ОБСЕ может оказать помощь в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что в настоящее время имеется благоприятная среда для нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Алиев, выступая в среду на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе отметил, что прежде руководители Армении обычно на международных мероприятиях выступали с обвинениями в адрес Азербайджана.
В информации на сайте президента Азербайджана отмечается, что в этот раз на мероприятии такого не произошло. «Алиев, положительно оценив данный факт, в свою очередь, не высказывал мнения в отношении Армении. Глава государства отметил, что это свидетельствует о наличии благоприятных условий для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - подчеркивается в информации.
Алиев также отметил роль ЕС в создании конструктивной среды в отношениях между Арменией и Азербайджаном на VI саммите «Восточного партнерства». «По мнению главы государства, важно не упустить эту возможность и использовать ее для продолжения усилий по обеспечению устойчивого мира в регионе», - подчеркивается в информации.
Президент добавил, что накануне встреча с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном длилась около 5 часов и прошла в конструктивном ключе. «Кроме этого, эта встреча, инициированная Мишелем, была наполнена практическим содержанием, на ней обсуждались вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации и демаркации границ, создания транспортной инфраструктуры, особенно железнодорожной. В конечном счете, встреча была прагматичной и эффективной», - отмечается в информации.
Алиев также отметил, что Азербайджан ждет от Минской группы ОБСЕ действий с учетом новых геополитических реалий в регионе. «По его словам, азербайджанская сторона считает, что МГ ОБСЕ может оказать помощь в таких вопросах, как подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией, делимитации границы, создания контактов между гражданами, мерами доверия и т.д.», - подчеркивается в информации.
Президент Азербайджана в своем выступлении также коснулся проблемы минных полей на освобожденных территориях. По его словам, до сих пор около 200 человек погибли или получили ранения в результате подрыва на минах. В этой связи он отметил важность оказания технической и финансовой помощи Азербайджану со стороны ЕС и страны-членов организации в решении проблем мин.
А.Азизов
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