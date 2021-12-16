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Внешняя политика 16.12.2021 00:21

МГ ОБСЕ может оказать помощь в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что в настоящее время имеется благоприятная среда для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Алиев, выступая в среду на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе отметил, что прежде руководители Армении обычно на международных мероприятиях выступали с обвинениями в адрес Азербайджана.

В информации на сайте президента Азербайджана отмечается, что в этот раз на мероприятии такого не произошло. «Алиев, положительно оценив данный факт, в свою очередь, не высказывал мнения в отношении Армении. Глава государства отметил, что это свидетельствует о наличии благоприятных условий для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - подчеркивается в информации.

Алиев также отметил роль ЕС в создании конструктивной среды в отношениях между Арменией и Азербайджаном на VI саммите «Восточного партнерства». «По мнению главы государства, важно не упустить эту возможность и использовать ее для продолжения усилий по обеспечению устойчивого мира в регионе», - подчеркивается в информации.

Президент добавил, что накануне встреча с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном длилась около 5 часов и прошла в конструктивном ключе. «Кроме этого, эта встреча, инициированная Мишелем, была наполнена практическим содержанием, на ней обсуждались вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации и демаркации границ, создания транспортной инфраструктуры, особенно железнодорожной. В конечном счете, встреча была прагматичной и эффективной», - отмечается в информации.

Алиев также отметил, что Азербайджан ждет от Минской группы ОБСЕ действий с учетом новых геополитических реалий в регионе. «По его словам, азербайджанская сторона считает, что МГ ОБСЕ может оказать помощь в таких вопросах, как подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией, делимитации границы, создания контактов между гражданами, мерами доверия и т.д.», - подчеркивается в информации.

Президент Азербайджана в своем выступлении также коснулся проблемы минных полей на освобожденных территориях. По его словам, до сих пор около 200 человек погибли или получили ранения в результате подрыва на минах. В этой связи он отметил важность оказания технической и финансовой помощи Азербайджану со стороны ЕС и страны-членов организации в решении проблем мин.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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