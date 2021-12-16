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Внешняя политика 16.12.2021 03:24

Макрон инициировал в Брюсселе неформальную встречу Алиева и Пашиняна

В Брюсселе 15 декабря состоялась неформальная встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, инициатором этой встречи являлся президент Франции Эмманюэль Макрон, который также присутствовал на ней.

Подробности встречи не приводятся.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ПАШИНЯН, МАКРОН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]