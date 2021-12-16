Макрон инициировал в Брюсселе неформальную встречу Алиева и Пашиняна

В Брюсселе 15 декабря состоялась неформальная встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает сайт азербайджанского лидера, инициатором этой встречи являлся президент Франции Эмманюэль Макрон, который также присутствовал на ней.
Подробности встречи не приводятся.
А.Азизов
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