Макрон инициировал в Брюсселе неформальную встречу Алиева и Пашиняна

В Брюсселе 15 декабря состоялась неформальная встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, инициатором этой встречи являлся президент Франции Эмманюэль Макрон, который также присутствовал на ней.

Подробности встречи не приводятся.

А.Азизов