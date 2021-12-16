Шарль Мишель не сомневается в способности ЕС поддерживать политические контакты с РФ

У ЕС есть способность поддерживать политические контакты с РФ, несмотря на разногласия, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"У нас есть способность напрямую вести дипломатический диалог", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. В качестве примера Мишель привёл свои периодические контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мишель подтвердил, что в ЕС готовят общую позицию на случай нападения РФ на Украину. "Если такое произойдёт, последствия будут массивными, а цена (которую заплатит РФ за такие действия - ИФ) - высокой", - сказал он. Глава Евросовета напомнил, что лидеры стран ЕС на саммите в четверг как раз обсудят тему возможной реакции на случай конфликта РФ с Украиной.
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