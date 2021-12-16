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Дальнее зарубежье 16.12.2021 10:03

Макрон заявил, что ситуация во Франции пока не позволяет ему объявить о своих планах на выборы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пока не в состоянии ответить на вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах 2022 года.

"Сегодня я не нахожусь в ситуации для ответа на этот вопрос", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI.

"Я обязан французам до конца принимать трудные решения. Я не в том положении, чтобы ответить (на этот вопрос - ИФ). Я здесь не для того, чтобы удерживать власть. Я здесь, чтобы выполнять работу и продвигаться вперед", - объяснил свою позицию президент.

Макрон признал свои амбиции быть президентом еще один мандат. "Но я смотрю на страну, потрясенную этим кризисом. (...) я в долгу перед самим собой, чтобы принимать трудные решения. Да, у меня есть амбиции, но в тот момент, когда мы говорим, я все еще должен выполнять ту же функцию, функцию президента республики", - добавил Макрон.

Он отметил, что пока не готов к твердому ответу. "Я не знаю, какими будут следующие несколько недель", - заявил президент.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]