Макрон заявил, что ситуация во Франции пока не позволяет ему объявить о своих планах на выборы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пока не в состоянии ответить на вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах 2022 года.
"Сегодня я не нахожусь в ситуации для ответа на этот вопрос", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI.
"Я обязан французам до конца принимать трудные решения. Я не в том положении, чтобы ответить (на этот вопрос - ИФ). Я здесь не для того, чтобы удерживать власть. Я здесь, чтобы выполнять работу и продвигаться вперед", - объяснил свою позицию президент.
Макрон признал свои амбиции быть президентом еще один мандат. "Но я смотрю на страну, потрясенную этим кризисом. (...) я в долгу перед самим собой, чтобы принимать трудные решения. Да, у меня есть амбиции, но в тот момент, когда мы говорим, я все еще должен выполнять ту же функцию, функцию президента республики", - добавил Макрон.
Он отметил, что пока не готов к твердому ответу. "Я не знаю, какими будут следующие несколько недель", - заявил президент.
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