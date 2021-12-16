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Макроэкономика 16.12.2021 10:02

Высокая инфляция в США сохраняется дольше, чем ожидалось - глава ФРС

Высокая инфляция в США сохраняется дольше, чем ожидалось, и основной причиной этого является пандемия COVID-19, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

По его словам, ускорение процесса сворачивания программы выкупа активов обусловлено высокими темпами роста потребительских цен. Значительное повышение зарплат не оказало на эту ситуацию существенного влияния.

Пауэлл ожидает, что инфляция опустится ближе к целевому уровню Федрезерва в 2% до конца следующего года.

Потребительские цены в США в ноябре выросли на 6,8% относительно того же месяца прошлого года, согласно данным министерства труда. Это максимальные темпы с июля 1982 года. Эксперты связывают скачок инфляции с глобальным повышением цен на сырье, растущим спросом, подъемом зарплат, перебоями с поставками и эффектом низкой базы прошлого года.

В среду ФРС пересмотрела прогноз повышения потребительских цен в 2021 году до 5,3% с ранее ожидавшихся 4,2%, в следующем году - до 2,6% с 2,2%, в 2023 году - до 2,3% с 2,2%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

Исходя из отчета ФРС, все руководители Федрезерва ожидают повышения процентной ставки в 2022 году. При этом 10 из 18 руководителей американского ЦБ ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году.

В то же время Пауэлл заявил на пресс-конференции, что эти ожидания не являются планом. Решение об изменении ставок будет приниматься исходя из экономической ситуации, сообщает MarketWatch.

Федрезерв по итогам декабрьского заседания сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось.

При этом ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. С января ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд.

В ноябре и декабре объемы выкупа UST понижались ежемесячно на $10 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд.

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Тэги: США, ФРС, ГЛАВА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]