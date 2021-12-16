Байден пообещал пострадавшему от торнадо штату Кентукки федеральную помощь

Президент США Джо Байден в среду заявил, что федеральное правительство сделает все возможное, чтобы восстановить Кентукки, пострадавший от торнадо в эти выходные.
"Я намерен делать все, что потребуется, столько, сколько потребуется, чтобы поддержать ваш штат, ваших местных лидеров, пока вы восстанавливаетесь", - сказал Байден в ходе выступления в городе Доусон-Спрингс.
"Мы собираемся все восстановить, мы собираемся все перестроить. (...) Мы собираемся отстроить все лучше, чем было", - добавил он.
По словам Байдена, федеральное правительство намерено покрыть стоимость всех срочных работ по восстановлению инфраструктуры за первый месяц их проведения.
Торнадо в Кентукки и пяти других штатах унесли жизни по меньшей мере 88 человек, в том числе 74 только в Кентукки.
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