Южная Корея вводит с 18 декабря новые ограничения для борьбы с распространением COVID-19

Южная Корея на фоне роста случаев заражения COVID-19 ограничит число участников частных собраний и сократит часы работы заведений общественного питания, начиная с 18 декабря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на премьер-министра Ким Бу Гема.
В соответствии с новыми мерами, которые начнут действовать с субботы по 2 января, число участников частных собраний будет ограничено четырьмя, отметил премьер. Данная мера будет действовать по всей стране.
Кафе, рестораны, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения будут работать до 21:00. В то же время кинотеатры, концертные залы и интернет-кафе, смогут работать до 22:00. Посещать их смогут только полностью вакцинированные, либо люди, предъявившие отрицательный ПЦР-тест.
Данные меры знаменуют отказ от правительственной схемы "жизнь с COVID-19", которая началась в прошлом месяце с целью восстановления нормальной жизни путем поэтапного ослабления ограничений.
"Мы прилагаем все наши усилия для расширения нашего медицинского потенциала и увеличения числа вакцинаций, чтобы преодолеть вирусный кризис, с которым мы сталкиваемся", - сказал Ким Бу Гем.
"Но для этого нам нужно время, и (...) мы решили, что сможем преодолеть этот критический момент только в том случае, если быстро возьмем распространение под контроль с помощью решительных мер социального дистанцирования", - отметил он.
В последние недели в Южной Корее наблюдается всплеск коронавирусных инфекций, а также растет число тяжелых случаев заболевания и смертей от COVID-19.
По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зарегистрировано еще 7 тыс. 622 случая COVID-19.
Среди них сообщается о 20 новых случаях заболевания вариантом "омикрон". Таким образом, в стране выявлено уже 148 случаев "омикрона".
Число пациентов в критическом состоянии достигло еще одного нового максимума в 989 человек.
Летальных исходов зафиксировано за минувшие сутки 62. Уровень смертности составил 0,83%.
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