ЕС на саммите Восточного партнерства выступил за неприкосновенность границ своих стран-партнеров

ЕС по-прежнему выступает за сохранение закрепленных международными договорами границ стран Восточного партнерства, говорится в декларации по итогам саммита партнерства.
"ЕС остается привержен поддержке территориальной целостности в пределах признанных на международном уровне границ, независимости и суверенитета всех восточных партнеров, при соблюдении и следовании целям и принципам, прописанным в Уставе ООН, в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года и Парижской хартии 1990 года, которые являются основополагающими для нашего общего видения мирной и неразделенной Европы", - отмечается в документе.
Составители декларации заявили об общем стремлению к дальнейшему укреплению демократии и верховенства закона. В декларации также говорится, что защита прав человека и фундаментальных свобод, включая права меньшинств, и уважение норм международного права являются "краеугольными камнями" сотрудничества в рамках Восточного партнерства.
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