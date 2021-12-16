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Бизнес и законодательство 16.12.2021 09:57

Азербайджан предлагает Саудовской Аравии инвестировать в сферу АПК

Саудовская Аравия заинтересована в инвестициях в экономику Азербайджана, заявил министр по инвестициям Саудовской Аравии Халид бин Абдулазиз Аль-Фалих.

«Саудовская Аравия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в торговой, энергетической, образовательной, туристической, промышленной, инвестиционной сферах. Наша страна также заинтересована в расширении связей в сферах АПК, альтернативных и возобновляемых источниках энергии», - сказал Аль-Фалих в ходе 6-го заседания совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Слова министра приводит министерство финансов Азербайджана.

Министр подчеркнул, что компании из Саудовской Аравии заинтересованы в инвестициях в эти сферы.

В свою очередь, сопредседатель МПК, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов представил широкую информацию об инвестиционных возможностях Азербайджана и пригласил компании Саудовской Аравии инвестировать в промышленные и технологические парки, промышленные кварталы.

Отметив, что существуют возможности для сотрудничества между двумя странами в сфере туризма и саудовские бизнесмены могут внести свой вклад в развитие туристической инфраструктуры в Азербайджане, Шарифов подчеркнул, что существуют широкие возможности для сотрудничества между двумя странами в области сельского хозяйства.

Министр финансов добавил, что создание совместных предприятий с Саудовской Аравией, участие саудовских бизнесменов в сельскохозяйственных проектах в Азербайджане, экспорт производимых в Азербайджане продуктов питания и сельскохозяйственных продуктов в Саудовскую Аравию, являются потенциальными сферами сотрудничества.

Б.Рустамбеков

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Тэги: САУДАРАВИЯ, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]