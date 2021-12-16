ЦБ Азербайджана не смог отобрать страховщика имущества и наличных денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) признал не состоявшимся повторный тендер на отбор страховой компании для страхования основных средств (имущества) и наличных денег, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

«На основании статьи 11.1 закона «О госзакупках» (число участников тендера оказалось менее трех - ИФ) тендер признан не состоявшимся», - отметили в банке.

ЦБА рассчитывал, что услуги по страхованию имущества и наличных денег будут предоставляться с 1 января 2022 года, и рассчитаны на 12 месяцев.

Р.Ахмедов