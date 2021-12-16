Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9149 RUR   0.023 GBR   2.2503 TRY   0.1181

Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 70.87 +0.14 Brent 73.88 +0.18

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 16.12.2021 10:16

ЦБ Азербайджана не смог отобрать страховщика имущества и наличных денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) признал не состоявшимся повторный тендер на отбор страховой компании для страхования основных средств (имущества) и наличных денег, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

«На основании статьи 11.1 закона «О госзакупках» (число участников тендера оказалось менее трех - ИФ) тендер признан не состоявшимся», - отметили в банке.

ЦБА рассчитывал, что услуги по страхованию имущества и наличных денег будут предоставляться с 1 января 2022 года, и рассчитаны на 12 месяцев.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБ, ТЕНДЕР


Похожие новости


ЦБ Азербайджана отбирает страховщика имущества, наличных денег и автомобилей банка ЦБ Азербайджана закупает услуги для обслуживания лицензий систем расчетов ЦБ Азербайджана закупает оборудование для усиления кибербезопасности ЦБ Азербайджана создаст виртуальную инфраструктуру национальной платежной системы ЦБ Азербайджана отбирает страховщика имущества, наличных денег и автомобилей банка Центробанк Азербайджана определил страховщиков имущества, наличных денег и автомобилей банка

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]