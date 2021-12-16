Госбюджет Азербайджана в январе-ноябре исполнен с профицитом в 0,5% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-ноябрь 2021 года по оперативным данным составил 415,8 млн манатов или 0,5% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета составили 22 млрд 725,3 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-ноября прошлого года на 2,2%), расходы - 22 млрд 309,5 млн манатов (рост на 0,7%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за 11 месяцев составил 80 млрд 688,2 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2021 год составляет 25 млрд 427 млн манатов, расходам - 28 млрд 543 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2021 год прогнозируется на уровне 3 млрд 116 млн манатов или 4,1% ВВП.

Р.Ахмедов