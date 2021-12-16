Путин поздравил Казахстан с Днем независимости

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю национального праздника - Дня независимости, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН", - подчеркнул в поздравлении президент России.

Он, как отмечается в сообщении, "дал высокую оценку успехам, достигнутым Казахстаном в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, а также отметил высокий авторитет страны на мировой арене".

Путин выразил уверенность "в дальнейшем последовательном укреплении конструктивных российско-казахстанских связей на благо дружественных народов двух стран и в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском континенте", добавили в пресс-службе.

Казахстан 16-17 декабря отмечает свой самый главный праздник - День Независимости. 16 декабря 1991 года законодательный орган республики - Верховный совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР приняла соответствующий закон.

Праздник "День Независимости" является единственным национальным праздником республики. В этом году праздничные дни выпадают на четверг и пятницу - 16-17 декабря, они являются выходными.