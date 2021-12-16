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СНГ 16.12.2021 13:34

Путин поздравил Казахстан с Днем независимости

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю национального праздника - Дня независимости, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН", - подчеркнул в поздравлении президент России.

Он, как отмечается в сообщении, "дал высокую оценку успехам, достигнутым Казахстаном в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, а также отметил высокий авторитет страны на мировой арене".

Путин выразил уверенность "в дальнейшем последовательном укреплении конструктивных российско-казахстанских связей на благо дружественных народов двух стран и в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском континенте", добавили в пресс-службе.

Казахстан 16-17 декабря отмечает свой самый главный праздник - День Независимости. 16 декабря 1991 года законодательный орган республики - Верховный совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР приняла соответствующий закон.

Праздник "День Независимости" является единственным национальным праздником республики. В этом году праздничные дни выпадают на четверг и пятницу - 16-17 декабря, они являются выходными.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАЗАХСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]