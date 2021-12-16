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Транспорт и связь 16.12.2021 11:21

Пашинян хочет, как можно скорее, открыть ж/д из Азербайджана в Нахчыван через Армению

На встрече в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым достигнута договоренность о строительстве железной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую автономную республику через Сюникскую область на юге Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На встрече в Брюсселе мы подтвердили решение и договоренность о строительстве железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

"Эта договоренность была достигнута в рамках трехсторонней рабочей комиссии на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и России. Эта договоренность была зафиксирована на встрече в Сочи 26 ноября при посредничестве президента России Владимира Путина. В Брюсселе на встрече при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля эта договоренность была подтверждена", - отметил он.

По его словам, железная дорога будет действовать на основе международно признанных пограничных и таможенных законов под суверенитетом стран.

"Армения по этой железной дороге получит доступ в Иран и Россию, Азербайджан - в Нахчыван. Но если нам удастся наладить эффективный диалог с Турцией, удастся достичь открытия границы и коммуникаций, то этот проект может получить широкое значение, поскольку существует железная дорога из Ерасха в Гюмри и из Гюмри в Карс (город в Турции). Мы должны начать строительство железной дороги. Необходимо объявить конкурсы, мы должны в ежедневном режиме работать и решить эту задачу", - отметил Пашинян.

Он заявил, что желание армянской стороны - как можно скорее открыть эту железную дорогу.

"Это важное решение, надеюсь, что работы будут проведены эффективно, проект будет реализован, что существенно изменит экономический, инвестиционный, политический климат в регионе", - сказал премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЖЕЛДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]