Пашинян хочет, как можно скорее, открыть ж/д из Азербайджана в Нахчыван через Армению

На встрече в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым достигнута договоренность о строительстве железной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую автономную республику через Сюникскую область на юге Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"На встрече в Брюсселе мы подтвердили решение и договоренность о строительстве железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
"Эта договоренность была достигнута в рамках трехсторонней рабочей комиссии на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и России. Эта договоренность была зафиксирована на встрече в Сочи 26 ноября при посредничестве президента России Владимира Путина. В Брюсселе на встрече при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля эта договоренность была подтверждена", - отметил он.
По его словам, железная дорога будет действовать на основе международно признанных пограничных и таможенных законов под суверенитетом стран.
"Армения по этой железной дороге получит доступ в Иран и Россию, Азербайджан - в Нахчыван. Но если нам удастся наладить эффективный диалог с Турцией, удастся достичь открытия границы и коммуникаций, то этот проект может получить широкое значение, поскольку существует железная дорога из Ерасха в Гюмри и из Гюмри в Карс (город в Турции). Мы должны начать строительство железной дороги. Необходимо объявить конкурсы, мы должны в ежедневном режиме работать и решить эту задачу", - отметил Пашинян.
Он заявил, что желание армянской стороны - как можно скорее открыть эту железную дорогу.
"Это важное решение, надеюсь, что работы будут проведены эффективно, проект будет реализован, что существенно изменит экономический, инвестиционный, политический климат в регионе", - сказал премьер Армении.
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