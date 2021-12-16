Супертайфун Рай обрушился на Филиппины

На Филиппины обрушился супертайфун "Рай", десятки тысяч человек эвакуированы во временные убежища, сообщает в четверг Управление атмосферных, геофизических и астрономических служб Филиппин.
Метеорологи сообщают, что скорость порывов ветра в супертайфуне "Рай" или "Одетта", как называют его в стране, достигает 230 км/ч. Он обрушился на остров Сиаргао на востоке Филиппин в 13:30 по местному времени и продолжает двигаться на запад со скорость около 25 км/ч.
Как сообщает агентство Associated Press, несколько южных и центральных провинций получили штормовое предупреждение. Местных жителей попросили держаться в стороне от прибрежных и низкорасположенных поселений, а также других опасных районов в связи с угрозой наводнений, оползней и приливных волн.
На траектории движения тайфуна находятся около 10 тыс. поселений. Только в провинции Восточный Самар было эвакуировано более 32 тыс. человек.
Береговая охрана Филиппин запретила морские путешествия в районах, которые находятся в зоне риска, в связи с чем на мель сели почти 4 тыс. пассажиров и работников паромов и грузовых судов. Также были отменены десятки перелетов.
Около 20 штормов и тайфунов обрушивается на Филиппины ежегодно. Архипелаг расположен в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, в котором находится большинство вулканов на Земле и происходит множество стихийных бедствий.
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