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Дальнее зарубежье 16.12.2021 13:43

Супертайфун Рай обрушился на Филиппины

На Филиппины обрушился супертайфун "Рай", десятки тысяч человек эвакуированы во временные убежища, сообщает в четверг Управление атмосферных, геофизических и астрономических служб Филиппин.

Метеорологи сообщают, что скорость порывов ветра в супертайфуне "Рай" или "Одетта", как называют его в стране, достигает 230 км/ч. Он обрушился на остров Сиаргао на востоке Филиппин в 13:30 по местному времени и продолжает двигаться на запад со скорость около 25 км/ч.

Как сообщает агентство Associated Press, несколько южных и центральных провинций получили штормовое предупреждение. Местных жителей попросили держаться в стороне от прибрежных и низкорасположенных поселений, а также других опасных районов в связи с угрозой наводнений, оползней и приливных волн.

На траектории движения тайфуна находятся около 10 тыс. поселений. Только в провинции Восточный Самар было эвакуировано более 32 тыс. человек.

Береговая охрана Филиппин запретила морские путешествия в районах, которые находятся в зоне риска, в связи с чем на мель сели почти 4 тыс. пассажиров и работников паромов и грузовых судов. Также были отменены десятки перелетов.

Около 20 штормов и тайфунов обрушивается на Филиппины ежегодно. Архипелаг расположен в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, в котором находится большинство вулканов на Земле и происходит множество стихийных бедствий.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ТАЙФУН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]