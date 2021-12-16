Citi профинансирует программу помощи УЕФА европейским клубам объемом до 7 млрд евро - FT

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал американский банк Citigroup Inc. в качестве партнера для программы финансовой помощи европейским клубам на сумму до 7 млрд евро, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По словам одного из источников, проект будущей программы и выбор партнера для её реализации будет представлен на заседании исполкома УЕФА в четверг. Окончательное решение о необходимости такой инициативы может быть принято на весенней встрече исполкома или раньше.
Помимо Citi, на участие в программе претендовали банки Goldman Sachs и Macquarie, а также фонд Apollo.
Детали финансовой помощи пока не раскрываются. Возможно, поначалу речь будет идти о создании фонда на 2 млрд евро, который будет распределяться между командами, принимающими участие в турнирах под эгидой УЕФА, в том числе в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Со временем размер фонда может быть увеличен до 6-7 млрд евро.
По словам источников, Citi предоставит средства в долг под залог прав на телетрансляции соревнований. Вариант с получением доли в выручке от продажи таких прав не рассматривался.
Ранее на этой неделе испанская Ла Лига уже заключила отдельное соглашение с фондом CVC Capital Partners, по которому лига получит 2 млрд евро в обмен на 8,2% коммерческой прибыли в течение последующих 50 лет. Против соглашения выступали два главных испанских гранда - "Барселона" и мадридский "Реал".
По оценкам УЕФА, европейские футбольные клубы потеряли около 9 млрд евро выручки из-за пандемии, поскольку им пришлось отменять матчи, а также проводить игры без болельщиков или с неполными стадионами. Сейчас многие европейские лиги могут столкнуться с новыми ограничениями на фоне распространения штамма "омикрон". В частности, в Англии матчи с участием ряда клубов, включая "Манчестер Юнайтед", были перенесены из-за положительных тестов игроков, а в Германии максимальное число болельщиков на стадионах было вновь снижено.
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