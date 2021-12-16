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Карабах 16.12.2021 13:18

ЦТПС направит 4 млн манатов на строительство, ремонт и восстановление домов в Агдаме и Тертере

Центр территориального планирования и строительства (ЦТПС) привлек ООО «AZ-CASPİAN CONSTRUCTİON» к осуществлению работ по строительству, ремонту и восстановлению в Агдамском и Тертерском районах индивидуальных жилых домов, разрушенных либо оказавшихся в аварийном состоянии в результате агрессии ВС Армении в отношении Азербайджана осенью 2020 года.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен контракт на выполнение данных работ.

Сумма контракта - 3 млн 960 тыс. манатов.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦТПС, СТРОИТЕЛЬСТВО, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]