ЦТПС направит 4 млн манатов на строительство, ремонт и восстановление домов в Агдаме и Тертере

Центр территориального планирования и строительства (ЦТПС) привлек ООО «AZ-CASPİAN CONSTRUCTİON» к осуществлению работ по строительству, ремонту и восстановлению в Агдамском и Тертерском районах индивидуальных жилых домов, разрушенных либо оказавшихся в аварийном состоянии в результате агрессии ВС Армении в отношении Азербайджана осенью 2020 года.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен контракт на выполнение данных работ.

Сумма контракта - 3 млн 960 тыс. манатов.

Э.Шафиев