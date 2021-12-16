Оверчук: Азербайджан получит больше выгод от сотрудничества со странами ЕАЭС при наличии статуса наблюдателя в организации

Азербайджан при наличии статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получит больше выгод от сотрудничества со странами организации, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Статус наблюдателя в ЕАЭС позволит Азербайджану получить больше выгод от сотрудничества. В Азербайджане мало кто осведомлен о ЕАЭС, его деятельности. Примерно 30-40% населения вообще не знают, что это такое. Поэтому необходимо повышать уровень осведомленности», - сказал Оверчук журналистам в четверг в Баку.

По его словам, статус страны-наблюдателя позволит Азербайджану принимать участие в деятельности рабочих органов» и «соответственно, когда больше знаешь, можешь получать больше выгод для сотрудничества».

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев 10 декабря 2021 года, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, предложил провести переговоры с Азербайджаном для предоставления стране статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Б.Рустамбеков