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Внешняя политика 16.12.2021 13:35

Оверчук: Азербайджан получит больше выгод от сотрудничества со странами ЕАЭС при наличии статуса наблюдателя в организации

Азербайджан при наличии статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получит больше выгод от сотрудничества со странами организации, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Статус наблюдателя в ЕАЭС позволит Азербайджану получить больше выгод от сотрудничества. В Азербайджане мало кто осведомлен о ЕАЭС, его деятельности. Примерно 30-40% населения вообще не знают, что это такое. Поэтому необходимо повышать уровень осведомленности», - сказал Оверчук журналистам в четверг в Баку.

По его словам, статус страны-наблюдателя позволит Азербайджану принимать участие в деятельности рабочих органов» и «соответственно, когда больше знаешь, можешь получать больше выгод для сотрудничества».

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев 10 декабря 2021 года, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, предложил провести переговоры с Азербайджаном для предоставления стране статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ОВЕРЧУК, ЕАЭС, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]