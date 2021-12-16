В Ереване оценили в $200 млн проект строительства ж/д из Азербайджана в Нахчыван через Армению

Министр экономики Армении Ваан Керобян считает, что для восстановления железной дороги на территории республики в рамках строительстве железной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную республику через Сюникскую область на юге Армении потребуется около $200 млн.

"Конкретного проекта и оценок пока что нет, но небольшая сумма потребуется для ремонта железнодорожного перехода из Армении в Иран на участке города Ерасх, это несколько сотен метров путей. Крупная инвестиция - это восстановление железной дороги на участке города Мегри. Бывшая железная дорога на этом участке полностью демонтирована, эта дорога стала уже автомобильной. Думаю, речь идет о $200 млн", - сказал Керобян журналистам на брифинге по итогам заседания правительства в четверг.

По его словам, самая крупная инвестиция предусмотрена для строительства железной дороги от границы Армении до Горадиза на территории Азербайджана.

"Там тоже железная дорога полностью демонтирована. На это потребуется более $1 млрд", - сказал Керобян.