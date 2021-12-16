Армения намерена продлить запрет на ввоз товаров из Турции, введенный с 1 января 2021г

Армения намерена продлить запрет на ввоз товаров из Турции, введенный с 1 января 2021 года, сказал министр экономики республики Ваан Керобян.

"Намерены продлить. Экономический эффект от этого или ожидания позволяют нам давать оценки, что делаем правильно. Экономические отношения с Турцией должны быть симметричными, они не должны быть односторонними", - сказал Керобян журналистам на брифинге по итогам заседания правительства в четверг.

По его словам, в случае деблокады армяно-турецкой границы открытие рынков должно очень детально обсуждаться в двустороннем порядке.

Керобян отметил, что в 2019 году из Турции в Армению были поставлены товары на сумму $268,1 млн, а экспортировано на $2-3 млн.

"В этом году оцененный импорт на десять раз меньше, экспорт - нулевой", - сказал он.

Армяно-турецкий экспорт-импорт осуществляется, в основном, через Грузию. Из Турции поставляются одежда, цитрусовые, оборудование, системы отопления, химические товары, недрагоценные металлы.

В июне правительство Армении продлило на шесть месяцев запрет на ввоз товаров из Турции. Ранее Минэкономики сообщало, что введением запрета на импорт турецких товаров "предотвращается проникновение различных угроз на территорию Армении".