Армения намерена продлить запрет на ввоз товаров из Турции, введенный с 1 января 2021г

Армения намерена продлить запрет на ввоз товаров из Турции, введенный с 1 января 2021 года, сказал министр экономики республики Ваан Керобян.
"Намерены продлить. Экономический эффект от этого или ожидания позволяют нам давать оценки, что делаем правильно. Экономические отношения с Турцией должны быть симметричными, они не должны быть односторонними", - сказал Керобян журналистам на брифинге по итогам заседания правительства в четверг.
По его словам, в случае деблокады армяно-турецкой границы открытие рынков должно очень детально обсуждаться в двустороннем порядке.
Керобян отметил, что в 2019 году из Турции в Армению были поставлены товары на сумму $268,1 млн, а экспортировано на $2-3 млн.
"В этом году оцененный импорт на десять раз меньше, экспорт - нулевой", - сказал он.
Армяно-турецкий экспорт-импорт осуществляется, в основном, через Грузию. Из Турции поставляются одежда, цитрусовые, оборудование, системы отопления, химические товары, недрагоценные металлы.
В июне правительство Армении продлило на шесть месяцев запрет на ввоз товаров из Турции. Ранее Минэкономики сообщало, что введением запрета на импорт турецких товаров "предотвращается проникновение различных угроз на территорию Армении".
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