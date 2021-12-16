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Регион 16.12.2021 13:58

Армения намерена продлить запрет на ввоз товаров из Турции, введенный с 1 января 2021г

Армения намерена продлить запрет на ввоз товаров из Турции, введенный с 1 января 2021 года, сказал министр экономики республики Ваан Керобян.

"Намерены продлить. Экономический эффект от этого или ожидания позволяют нам давать оценки, что делаем правильно. Экономические отношения с Турцией должны быть симметричными, они не должны быть односторонними", - сказал Керобян журналистам на брифинге по итогам заседания правительства в четверг.

По его словам, в случае деблокады армяно-турецкой границы открытие рынков должно очень детально обсуждаться в двустороннем порядке.

Керобян отметил, что в 2019 году из Турции в Армению были поставлены товары на сумму $268,1 млн, а экспортировано на $2-3 млн.

"В этом году оцененный импорт на десять раз меньше, экспорт - нулевой", - сказал он.

Армяно-турецкий экспорт-импорт осуществляется, в основном, через Грузию. Из Турции поставляются одежда, цитрусовые, оборудование, системы отопления, химические товары, недрагоценные металлы.

В июне правительство Армении продлило на шесть месяцев запрет на ввоз товаров из Турции. Ранее Минэкономики сообщало, что введением запрета на импорт турецких товаров "предотвращается проникновение различных угроз на территорию Армении".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]