Решение о вступлении Украины к НАТО будут принимать только Украина и члены Альянса - Столтенберг

Решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься только самой Украиной и 30 членами Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Поддержка НАТО Украины - не угроза для России. Украина имеет право выбирать собственные меры по обеспечению безопасности, это фундаментальный принцип европейской безопасности. Решение о присоединении Украины к НАТО будет принято только Украиной и 30 союзниками по НАТО", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг.
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