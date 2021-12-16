Три предприятия Азербайджана получили разрешение на ввоз томатов и яблок в Россию с 17 декабря

Россельхознадзор с 17 декабря разрешает ввоз томатов и яблок еще с трех предприятий Азербайджана – сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщает служба, решение принято по итогам проведенного компетентным ведомством Азербайджана фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки. Поставки будут возможны под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Таким образом, на сегодняшний день возможны отправки томатов с 214 азербайджанских предприятий и одного кооператива, яблок - с 79 предприятий, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, поставки томатов и яблок из Азербайджана были запрещены с 10 декабря 2020 года в связи с систематическим выявлением в них карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck).