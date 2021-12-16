Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9185 RUR   0.0231 GBR   2.2531 TRY   0.1148

Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 70.87 +0.14 Brent 73.88 +0.18

Погода в Баку

  ночь день

АПК 16.12.2021 14:31

Три предприятия Азербайджана получили разрешение на ввоз томатов и яблок в Россию с 17 декабря

Россельхознадзор с 17 декабря разрешает ввоз томатов и яблок еще с трех предприятий Азербайджана – сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщает служба, решение принято по итогам проведенного компетентным ведомством Азербайджана фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки. Поставки будут возможны под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Таким образом, на сегодняшний день возможны отправки томатов с 214 азербайджанских предприятий и одного кооператива, яблок - с 79 предприятий, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, поставки томатов и яблок из Азербайджана были запрещены с 10 декабря 2020 года в связи с систематическим выявлением в них карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОМАТЫ


Похожие новости


Россельхознадзор с 6 декабря разрешает ввоз томатов и яблок с 12 предприятий Азербайджана Лидеры Азербайджана, РФ и Армении предпримут шаги по повышению стабильности на азербайджано-армянской границе - совместное заявление Россия будет и далее оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана - совместное заявление Путин сообщил о принятии трехстороннего заявления по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном, подарил им по оливковой ветви Вице-премьеры Азербайджана, РФ и Армении встретятся на следующей неделе для принятия решений по разблокированию транспортных коридоров - Путин Путин: до конца года будут созданы механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]