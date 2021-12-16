Франция ограничит въезд из Великобритании, чтобы остановить распространение нового штамма COVID-19 "омикрон", сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на представителя правительства.
Ожидается, что новые меры вступят в силу на выходных. Представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что туристические или деловые поездки из Великобритании во Францию "будут ограничены", однако французы все еще смогут прибывать из одной страны в другую.
Все люди, прибывающие из Великобритании, должны будут сдать отрицательный тест на коронавирус не позднее чем за 24 часа до поездки, сдать еще один тест по прибытии во Францию, после чего провести 48 часов на самоизоляции "в любом месте на выбор".
Также правительство страны в пятницу проведет специальную встречу, на которой обсудит проблему растущего давления на здравоохранение во Франции из-за роста числа заражений.
Ранее на этой неделе в Агентстве безопасности здравоохранения Соединенного Королевства сообщили, что в Великобритании зафиксировали уже более 4,7 тыс. заражений "омикроном".
За весь период пандемии во Франции было выявлено почти 8,4 млн случаев заражения коронавирусом и порядка 121 тыс. смертей от последствий заболевания.
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