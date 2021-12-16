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Дальнее зарубежье 16.12.2021 16:29

Боррель уверен, что страны ЕС легко достигнут консенсуса по новым санкциям против РФ

Страны Европейского Союза легко достигнут консенсуса по пакету новых ограничительных мер на случай вторжения России на Украину, заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В этот раз да", - заявил он в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста о том, смогут ли лидеры страны ЕС на саммите в четверг легко достичь консенсуса по этому пункту.

Боррель добавил, что в Брюсселе готовят "полный пакет санкций".

Агентство Bloomberg накануне со ссылкой на источники среди дипломатов и высокопоставленных официальных лиц разных стран сообщило, что Франция, Германия, Италия и Испания выступают за диалог с Москвой вместо форсированной подготовки пакета санкций.

Западные страны неоднократно предупреждали, что примут против РФ экономические меры, если она нападет на Украину.

Запад обеспокоен присутствием российских войск близ границы с Украиной, в некоторых странах полагают, что Россия может готовить вторжение, и предостерегают от этого.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]