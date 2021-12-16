АБР выделил $162 млн на запуск высокоскоростной железной дороги на западе Узбекистана

Азиатский банк развития (АБР) предоставит Узбекистану заем в размере $162 млн на развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения между Ташкентом и древним городом Хива, одним из основных туристических центров на западе страны.
"Банк одобрил заем в $162 млн, который позволит электрифицировать 465 километров железнодорожной линии, соединяющей основные городские центры на западе Узбекистана, улучшая железнодорожные услуги и стимулируя торговлю и туризм в регионе", - говорится в сообщении на сайте АБР.
Средства будут направлены на электрификацию ветки Бухара-Мискин-Ургенч-Хива. Реализация проекта позволит запустить по ней поезда, передвигающиеся со скоростью до 250 км/ч, что сократит время в пути между Бухарой и Хивой до двух часов, между Ташкентом и Хивой - до семи часов.
Планируется, что в результате ежегодный пассажиропоток увеличится с примерно 280 тыс. человек в текущем году до более 1 млн пассажиров к 2026 году.
Часть заемных средств планируется направить на разработку системы электронных билетов, а также реализацию мер по развитию туристической инфраструктуры. АБР профинансирует подготовку женских кадров в управлении туризмом, адаптацию городской среды вокруг вокзалов, отмечается в сообщении.
Узбекистан является членом АБР с августа 1995 года. В настоящее время портфель включает в себя более 60 проектов на общую сумму почти $8 млрд с охватом всех приоритетных отраслей экономики.
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