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Социум 16.12.2021 15:25

Президент Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и лиц с назначенной инвалидностью в связи с участием в военных действиях.

Согласно указу, опубликованному в четверг на сайте главы государства, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено осуществить приватизацию и продажу квартир в многоквартирных домах, построенных по заказу Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В частности, приватизации и продаже подлежат квартиры в поселке Раманы Сабунчинского района Баку, поселке Умид Гарадагского района Баку, поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку, в Лянкаранском и Самухском районах, а также в поселках Кюрдаханы Сабунчинского района Баку и Абшеронского района, где продолжается строительство жилых домов и квартир, находящихся на балансе государственного жилищного фонда.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено в течение одного месяца подготовить правила использования средств, полученных от продажи квартир, и представить их президенту Азербайджана.

Минтруда поручено вырученные средства направить на улучшение жилищных условий семей шехидов и инвалидов, состоящих на соответствующем жилищном учете.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, КВАРТИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]