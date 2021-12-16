Президент Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и лиц с назначенной инвалидностью в связи с участием в военных действиях.

Согласно указу, опубликованному в четверг на сайте главы государства, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено осуществить приватизацию и продажу квартир в многоквартирных домах, построенных по заказу Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В частности, приватизации и продаже подлежат квартиры в поселке Раманы Сабунчинского района Баку, поселке Умид Гарадагского района Баку, поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку, в Лянкаранском и Самухском районах, а также в поселках Кюрдаханы Сабунчинского района Баку и Абшеронского района, где продолжается строительство жилых домов и квартир, находящихся на балансе государственного жилищного фонда.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено в течение одного месяца подготовить правила использования средств, полученных от продажи квартир, и представить их президенту Азербайджана.

Минтруда поручено вырученные средства направить на улучшение жилищных условий семей шехидов и инвалидов, состоящих на соответствующем жилищном учете.

Б.Рустамбеков