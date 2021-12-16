Швеция со следующей недели вводит ограничения на въезд из других стран Скандинавии

Швеция потребует от въезжающих из Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии предъявлять при пересечении границы сертификат о вакцинации, сообщает в четверг Associated Press.
До сих пор въезжающие из этих стран граждане пользовались послаблениями и могли свободно приезжать в Швецию, не предъявляя документа, подтверждающего вакцинацию. Эта мера вводится из-за распространения штамма "омикрон" COVID-19, таким образом, власти пытаются избежать резкого ухудшения ситуации с числом заражений.
Министр по социальным делам Швеции Лена Халленгрен призвала шведов в преддверии рождественских праздничных дней проявлять ответственность и не встречаться с родственниками и друзьями, если у них есть какие-то симптомы заражения коронавирусом, а Новый год встречать в узком кругу.
В Швеции во время пандемии коронавируса не вводили жесткие ограничения на работу предприятий и в общественной жизни, полагаясь на сознательность шведов.
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