Президент Индонезии Джоко Видодо в четверг призвал сограждан воздержаться от поездок за рубеж после того, как в стране выявили новый штамм коронавируса "омикрон", сообщают азиатские СМИ.

"Я прошу людей и государственных чиновников воздержаться от поездок за границу, пока ситуация не утихнет", - сказал Видодо в ходе телеобращении к гражданам.

Он также призвал всех, кто не получил две прививки от коронавируса, незамедлительно отправиться в медучреждения и вакцинироваться.

Ранее в четверг в Индонезии подтвердили первый случай заражения "омикроном" в стране. Новый штамм обнаружен у сотрудника, занимающегося уборкой в больнице в Джакарте. Никаких симптомов у него не проявляется. Он отправлен на карантин.

За время пандемии в Индонезии выявили более 4,2 млн случаев коронавируса, свыше 143 тыс. летальных исходов среди заразившихся им.