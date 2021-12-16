Президент Индонезии Джоко Видодо в четверг призвал сограждан воздержаться от поездок за рубеж после того, как в стране выявили новый штамм коронавируса "омикрон", сообщают азиатские СМИ.
"Я прошу людей и государственных чиновников воздержаться от поездок за границу, пока ситуация не утихнет", - сказал Видодо в ходе телеобращении к гражданам.
Он также призвал всех, кто не получил две прививки от коронавируса, незамедлительно отправиться в медучреждения и вакцинироваться.
Ранее в четверг в Индонезии подтвердили первый случай заражения "омикроном" в стране. Новый штамм обнаружен у сотрудника, занимающегося уборкой в больнице в Джакарте. Никаких симптомов у него не проявляется. Он отправлен на карантин.
За время пандемии в Индонезии выявили более 4,2 млн случаев коронавируса, свыше 143 тыс. летальных исходов среди заразившихся им.
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