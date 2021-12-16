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Дальнее зарубежье 16.12.2021 21:55

Президент Индонезии из-за "омикрона" призвал сограждан отказаться от поездок за границу

Президент Индонезии Джоко Видодо в четверг призвал сограждан воздержаться от поездок за рубеж после того, как в стране выявили новый штамм коронавируса "омикрон", сообщают азиатские СМИ.

"Я прошу людей и государственных чиновников воздержаться от поездок за границу, пока ситуация не утихнет", - сказал Видодо в ходе телеобращении к гражданам.

Он также призвал всех, кто не получил две прививки от коронавируса, незамедлительно отправиться в медучреждения и вакцинироваться.

Ранее в четверг в Индонезии подтвердили первый случай заражения "омикроном" в стране. Новый штамм обнаружен у сотрудника, занимающегося уборкой в больнице в Джакарте. Никаких симптомов у него не проявляется. Он отправлен на карантин.

За время пандемии в Индонезии выявили более 4,2 млн случаев коронавируса, свыше 143 тыс. летальных исходов среди заразившихся им.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]