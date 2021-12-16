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16.12.2021 15:59

«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице

Nar продолжает обновлять свои розничные торговые сети, приводя их в соответствие с современными требованиями. Мобильный оператор адаптировал под новую концепцию еще два столичных магазина. Так, торговые магазины на улице Шамси Бадалбейли 106/12 (около станции метро 28 мая) и проспекте Гара Гараева 62 (около станции метро Нефтчиляр) открыли свои двери для покупателей после обновления. Магазины предлагают посетителям различные услуги, включая продажу и восстановление номеров, а также выдачу их дубликатов. Также здесь продаются мобильные телефоны, различные устройства и аксессуары. Цель - предоставить посетителям дилерских магазинов мобильного оператора положительный опыт обслуживания.

Следует отметить, что Nar будучи верным своим ценностям клиентоориентированности, продолжает представлять эксклюзивные дилерские и сервисные центры в новой концепции по всей стране. Адаптировав 26 точек обслуживания клиентов и продаж к совершенно новой концепции, мобильный оператор обеспечивает предоставление услуг и информации своим посетителям в современном стиле. Подробнее об адресах ближайших к Вам центров продаж и обслуживания Вы можете узнать на сайте nar.az/map.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]