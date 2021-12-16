«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице

Nar продолжает обновлять свои розничные торговые сети, приводя их в соответствие с современными требованиями. Мобильный оператор адаптировал под новую концепцию еще два столичных магазина. Так, торговые магазины на улице Шамси Бадалбейли 106/12 (около станции метро 28 мая) и проспекте Гара Гараева 62 (около станции метро Нефтчиляр) открыли свои двери для покупателей после обновления. Магазины предлагают посетителям различные услуги, включая продажу и восстановление номеров, а также выдачу их дубликатов. Также здесь продаются мобильные телефоны, различные устройства и аксессуары. Цель - предоставить посетителям дилерских магазинов мобильного оператора положительный опыт обслуживания.
Следует отметить, что Nar будучи верным своим ценностям клиентоориентированности, продолжает представлять эксклюзивные дилерские и сервисные центры в новой концепции по всей стране. Адаптировав 26 точек обслуживания клиентов и продаж к совершенно новой концепции, мобильный оператор обеспечивает предоставление услуг и информации своим посетителям в современном стиле. Подробнее об адресах ближайших к Вам центров продаж и обслуживания Вы можете узнать на сайте nar.az/map.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.
Оверчук: Азербайджан получит больше выгод от сотрудничества со странами ЕАЭС при наличии статуса наблюдателя в организации
ЦТПС направит 4 млн манатов на строительство, ремонт и восстановление домов в Агдаме и Тертере
Компании из РФ представили 13 проектов для реализации в Карабахе и Восточном Зангезуре – Мустафаев
В феврале 2022г в Баку пройдет очередное заседание МПК Азербайджан-Венгрия
Bank Respublika разместил облигации на 10 млн манатов
Азербайджан увеличил в январе-ноябре производство электроэнергии на 8%
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19
Президент Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны
Греция с 19 декабря будет требовать со всех прибывающих в страну ПЦР-тест
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Королева Елизавета II из-за омикрона отменила семейный обед перед Рождеством
Глава Европарламента объяснил европейским лидерам, как обустроить Европу
Швеция со следующей недели вводит ограничения на въезд из других стран Скандинавии
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт