Глава Европарламента объяснил европейским лидерам, как обустроить Европу

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли заявил, что Европе больше всего нужен "новый вселяющий надежду проект".

"Я думаю, что мы можем построить этот проект на основе мощного трехкомпонентного подхода: инновационная Европа, защищающая Европа и Европа озаряющая", - сказал глава ЕП в своем традиционном выступлении перед главами государств и правительств на проходящем в Брюсселе в четверг саммите ЕС.

"Что нам нужно, так это инновации во всех областях - обновленное чувство творчества в отношении наших учреждений, нашей политики, наших действий и даже нашего образа жизни, поскольку это то, чего от нас требует "зеленый" переход", - сформулировал Сассоли первый принцип своего предложения по новому обустройству Европейского союза.

Во-вторых, продолжил председатель Европарламента, "защита европейцев означает способность лучше подготовиться к реагированию на все завтрашние кризисы - будь то экологические, экономические, дипломатические или военные".

"Это, - объяснил он, - означает, прежде всего, укрепление нашей общей политики безопасности и обороны, с тем чтобы мы могли действовать сообща более оперативно и решительно, когда наши интересы находятся под угрозой. Я знаю, что это будет один из ключевых вопросов предстоящего председательства Франции (в Совете ЕС - ИФ), и это хорошо".

Сассоли добавил, что этот принцип включает в себя также "решительные действия по лучшей интеграции нашей политики в области миграции и управления внешними границами" и "обеспечение того, чтобы каждый европеец мог достойно зарабатывать на жизнь на основе достойной и справедливой минимальной заработной платы".

Третий постулат председателя ЕП предполагает распространение модели ЕС во всем мире.

"Европа должна стать не просто устойчивой. Она также должна заново открыть для себя гордость за свою демократическую модель. Мы должны искренне желать, чтобы эта модель демократии, свободы и процветания служила маяком и источником вдохновения не только для наших сограждан в Европе, но и за ее пределами", - заявил глава Европейского парламента.