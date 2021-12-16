Замначальника Генштаба Армении Галстян уволен после ареста по делу о хищениях при поставках вооружений

Президент Армении Армен Саркисян освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил Армении Степана Галстяна, находящегося под арестом.

Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьера Никола Пашиняна.

2 октября Галстян был арестован решением суда по итогам обсуждения ходатайства Генпрокуратуры в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях в особо крупных размерах в процессе поставок вооружений на нужды Вооруженных сил.

Ранее, 30 сентября стало известно об аресте по тому же делу экс-министра обороны Армении Давида Тонояна (занимал должность министра обороны РА в 2018-2020 гг.) и директора компании-поставщика вооружения Давида Галстяна (известен как "Патрон Даво"). Они были задержаны Службой нацбезопасности Армении по обвинению в хищениях в особо крупных размерах на сумму почти 2,28 млрд драмов (свыше $4,7 млн).