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Регион 16.12.2021 16:28

Замначальника Генштаба Армении Галстян уволен после ареста по делу о хищениях при поставках вооружений

Президент Армении Армен Саркисян освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил Армении Степана Галстяна, находящегося под арестом.

Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьера Никола Пашиняна.

2 октября Галстян был арестован решением суда по итогам обсуждения ходатайства Генпрокуратуры в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях в особо крупных размерах в процессе поставок вооружений на нужды Вооруженных сил.

Ранее, 30 сентября стало известно об аресте по тому же делу экс-министра обороны Армении Давида Тонояна (занимал должность министра обороны РА в 2018-2020 гг.) и директора компании-поставщика вооружения Давида Галстяна (известен как "Патрон Даво"). Они были задержаны Службой нацбезопасности Армении по обвинению в хищениях в особо крупных размерах на сумму почти 2,28 млрд драмов (свыше $4,7 млн).

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНШТАБ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]