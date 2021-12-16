В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 984 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 608 тыс. 60, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1,156 тыс. случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне – 14). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 149.

От COVID-19 вылечились 582 тыс. 243 человека, в том числе 1 тыс. 748 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 668 человек.

За сутки медики провели 12 тыс. 440 тестов на коронавирус против 11 тыс. 848 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 718 тыс. 629.

Б.Рустамбеков