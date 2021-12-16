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Дальнее зарубежье 16.12.2021 18:27

Королева Елизавета II из-за омикрона отменила семейный обед перед Рождеством

Британская Королева Елизавета II отменила традиционный предрождественский семейный обед в качестве меры предосторожности из-за резкого роста числа случаев заболевания "омикроном" в Великобритании, сообщает в четверг BBC.

Мероприятие должно было состояться в начале следующей недели в Виндзорском замке, в прошлом году оно также было отменено из-за COVID-19.

Традиционно Елизавета II устраивает обед для членов своей семьи в преддверии Рождества перед тем, как отбыть в Сандрингем на рождественские дни, отмечает BBC. Помимо детей, внуков и правнуков на такие обеды обычно приезжают двоюродные братья королевы.

Это Рождество - первое, которое королева Елизавета II проведет без своего супруга принца Филиппа, который ушел из жизни в апреле этого года в возрасте 99 лет.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, МЕРОПРИЯТИЕ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]