Королева Елизавета II из-за омикрона отменила семейный обед перед Рождеством

Британская Королева Елизавета II отменила традиционный предрождественский семейный обед в качестве меры предосторожности из-за резкого роста числа случаев заболевания "омикроном" в Великобритании, сообщает в четверг BBC.

Мероприятие должно было состояться в начале следующей недели в Виндзорском замке, в прошлом году оно также было отменено из-за COVID-19.

Традиционно Елизавета II устраивает обед для членов своей семьи в преддверии Рождества перед тем, как отбыть в Сандрингем на рождественские дни, отмечает BBC. Помимо детей, внуков и правнуков на такие обеды обычно приезжают двоюродные братья королевы.

Это Рождество - первое, которое королева Елизавета II проведет без своего супруга принца Филиппа, который ушел из жизни в апреле этого года в возрасте 99 лет.