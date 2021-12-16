Банк Англии неожиданно поднял ставку до 0,25%, допустил новые повышения

Банк Англии по итогам декабрьского заседания преподнес рынкам сюрприз, повысив базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1%.

Британский регулятор повысил ставку первым среди крупнейших центробанков мира и допустил, что "некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозного периода, вероятно, будет необходимо для достижения целевого показателя инфляции на уровне 2% на долговременной основе".

Решение было принято восемью голосами членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), один член руководства выступил за сохранение ставки на прежнем уровне, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Британский ЦБ также единогласно принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов, говорится в заявлении MPC.

Консенсус-прогнозы в целом не предусматривали изменения параметров денежно-кредитной политики Банка Англии, однако многие аналитики допускали возможность подъема ставки на декабрьском заседании.

Решение поднять ставку было принято на фоне растущей инфляции и восстановления рынка труда. Ранее на этой неделе стало известно, что потребительские цены в Великобритании в ноябре подскочили на 5,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, показав рекордные темпы роста с сентября 2011 года. Тем временем безработица в стране снизилась в августе-октябре до 4,2% с 4,3% в июле-сентябре, а среднее число безработных сократилось на 127 тыс.

Руководство Банка Англии отметило в пресс-релизе, что "потребительская инфляция в развитых экономиках выросла сильнее прогнозов", при этом глобальное ценовое давление остается сильным.

Кроме того, ЦБ ухудшил свой прогноз для ВВП Великобритании на четвертый квартал примерно на полпроцента из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса, и теперь ожидает, что объем британской экономики в октябре-декабре будет примерно на 1,5% ниже доковидного уровня. Безработица в стране, согласно новому прогнозу Банка Англии, упадет в текущем квартале до 4% вместо ожидавшихся в ноябре 4,5%.

По прогнозу центробанка, инфляция в Великобритании будет держаться в районе 5% на протяжении большей части зимнего периода и достигнет пика у отметки 6% в апреле, главным образом из-за роста оптовых цен на газ. Руководство регулятора по-прежнему полагает, что инфляция начнет снижаться во второй половине следующего года.

MPC продолжит внимательно следить за развитием ситуации в экономике, в том числе за влиянием "омикрона", отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Фунт стерлингов подорожал на 0,7% в паре с долларом США, до $1,3357, на итогах заседания Банка Англии. Фондовый индекс FTSE 100 прибавил 1%, доходность 10-летних гособлигаций Великобритании выросла до 0,8%.

Очередное заседание Банка Англии состоится уже в следующем году, 3 февраля.