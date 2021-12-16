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Финансы 16.12.2021 17:22

Bank Respublika разместил облигации на 10 млн манатов

ОАО «Bank Respublika» на аукционе в четверг разместил облигации на 10 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа.

«В ходе аукциона 6 инвесторов представили 6 заявок. Общая сумма поданных заявок составила 12 млн 980 тыс. манатов. По итогам аукциона был размещен весь объем выставленных облигаций – 10 млн манатов», - подчеркивает биржа.

Эмиссия разделена на 10 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций - 2 года, купонный доход - 8,5% годовых (купонная выплата - раз в 6 месяцев).

Как сообщалось ранее, банк, средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на расширение кредитного портфеля и финансирование ряда проектов.

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]