Bank Respublika разместил облигации на 10 млн манатов

ОАО «Bank Respublika» на аукционе в четверг разместил облигации на 10 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа.
«В ходе аукциона 6 инвесторов представили 6 заявок. Общая сумма поданных заявок составила 12 млн 980 тыс. манатов. По итогам аукциона был размещен весь объем выставленных облигаций – 10 млн манатов», - подчеркивает биржа.
Эмиссия разделена на 10 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.
Срок обращения облигаций - 2 года, купонный доход - 8,5% годовых (купонная выплата - раз в 6 месяцев).
Как сообщалось ранее, банк, средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на расширение кредитного портфеля и финансирование ряда проектов.
Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.
Р.Ахмедов
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