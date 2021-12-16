Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9185 RUR   0.0231 GBR   2.2531 TRY   0.1148

Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 70.87 +0.14 Brent 73.88 +0.18

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 16.12.2021 20:37

Штамм "омикрон" может заражать человека в 70 раз быстрее прежних видов коронавируса - ученые КНР

Штамм "омикрон" коронавируса способен инфицировать человека в 70 раз быстрее по сравнению с прежними типами этого вируса, сообщило в четверг издание The Hill со ссылкой на исследование Университета Гонконга.

В ходе исследования ученые проверяли воздействие штамма "омикрон" на ткани человеческих легких. Удалось установить, что спустя 24 часа после заражения вирусные частицы "омикрона" воспроизводились в пораженных тканях в 70 раз быстрее, нежели штамм "дельта" и прочие варианты вируса.

Вместе с тем ученые выяснили, что масштаб воспроизводства "омикрона" оказался более чем в 10 раз меньше, чем у первоначального варианта вируса. В результате можно предположить, что "омикрон" должен будет вызывать менее тяжелое протекание болезни, поясняет The Hill.

Один из авторов исследования доктор Чэнь Чживэй уточнил, что репликация генома вируса является не единственным фактором, определяющим способность вируса заражать. Он продолжил, что тяжесть протекания заболевания зависит не только от заразности вируса, но и иммунитета человека.

"Кроме того, отмечалось, что очень заразный вирус, пускай он и может быть менее болезнетворным, но инфицирует гораздо больше людей и может вызвать больше случаев серьезного течения болезни и летальных исходов. По этой причине, и принимая во внимание наши прежние исследования о способности "омикрона" частично обходить иммунитет от вакцин и прошлого заражения, общая угроза от "омикрона", вероятно, очень значительна", - сказал он.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]