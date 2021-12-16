Штамм "омикрон" коронавируса способен инфицировать человека в 70 раз быстрее по сравнению с прежними типами этого вируса, сообщило в четверг издание The Hill со ссылкой на исследование Университета Гонконга.
В ходе исследования ученые проверяли воздействие штамма "омикрон" на ткани человеческих легких. Удалось установить, что спустя 24 часа после заражения вирусные частицы "омикрона" воспроизводились в пораженных тканях в 70 раз быстрее, нежели штамм "дельта" и прочие варианты вируса.
Вместе с тем ученые выяснили, что масштаб воспроизводства "омикрона" оказался более чем в 10 раз меньше, чем у первоначального варианта вируса. В результате можно предположить, что "омикрон" должен будет вызывать менее тяжелое протекание болезни, поясняет The Hill.
Один из авторов исследования доктор Чэнь Чживэй уточнил, что репликация генома вируса является не единственным фактором, определяющим способность вируса заражать. Он продолжил, что тяжесть протекания заболевания зависит не только от заразности вируса, но и иммунитета человека.
"Кроме того, отмечалось, что очень заразный вирус, пускай он и может быть менее болезнетворным, но инфицирует гораздо больше людей и может вызвать больше случаев серьезного течения болезни и летальных исходов. По этой причине, и принимая во внимание наши прежние исследования о способности "омикрона" частично обходить иммунитет от вакцин и прошлого заражения, общая угроза от "омикрона", вероятно, очень значительна", - сказал он.
Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
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