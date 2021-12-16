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Здравоохранение 16.12.2021 20:57

"Омикрон" показывает самую высокую скорость распространения с начала пандемии - власти Великобритании

Коэффициент распространения штамма "омикрон" (индекс репродукции R) в Соединенном Королевстве оценивается между 3 и 5, заявила в четверг главный медицинский советник правительства Великобритании Сьюзан Хопкинс (её слова приводит телеканал Sky News).

Индекс репродукции R - показатель, определяющий число людей, которых может инфицировать один больной. Таким образом, каждый британец, заболевший "омикроном", контактировал в среднем с 3-5 людьми, ссылается телеканал на слова высокопоставленного ученого при правительстве Великобритании.

Аналогичный показатель для штамма "дельта" оценивается в Великобритании между 1,1 и 1,2, отмечает Sky News.

Количество случаев заболевания "омикроном" стремительно растет, каждые два дня увеличиваясь вдвое.

На данный момент в больницах находится не менее 15 пациентов, заразившихся "омикроном". Хопкинс отметила, что, когда число пациентов достигнет хотя бы 250, тогда можно будет делать выводы об опасности штамма и анализировать эффективность вакцин против "омикрона".

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОМИКРОН, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]