Премьер Венгрии возложил на руководство ЕС ответственность за рост цен на энергоносители

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в четверг вновь обвинил руководство ЕС в росте цен на энергоносители.
"Плохое управление со стороны Брюсселя играет важную роль в том, что касается роста цен на газ и электроэнергию", - сказал Орбан в видеоролике, опубликованном в "Фейсбуке".
По его словам, после стремительного роста цен на энергоносители государства "Вышеградской группы" (Венгрия, Словакия, Польша, Чехия) предложили реформу правил ценообразования. Орбан отметил, что лишь эти страны и, "возможно болгары", готовы сделать все, чтобы защитить европейские домохозяйства.
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