Цены на нефть немного замедлили подъем

Цены на нефть немного замедлили рост в ходе торгов в четверг, но продолжают уверенно повышаться.

Поддержку рынку оказали опубликованные накануне данные министерства энергетики США, показавшие более существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырья в стране.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что спрос на энергоносители остается высоким, несмотря на появление нового штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $74,49 за баррель, что на $0,61 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,69 за баррель, что на $0,82 (1,16%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей - до 428,29 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 1,7 млн баррелей.

Товарные резервы бензина сократились на 719 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,85 млн баррелей, до 123,76 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

"Несмотря на всплеск распространения вируса, еженедельные данные Минэнерго показали, что спрос на нефтепродукты находится на рекордно высоком уровне, экспорт нефти восстанавливается, а запасы нефти в стране сократились больше, чем ожидалось", - отметил аналитик OANDA Эдвард Мойя.

"Нынешняя волна распространения "омикрона" может привести к введению некоторых ограничительных мер в отдельных штатах США, но навряд ли случатся повторные локдауны, как это было во время пика пандемии COVID-19", - добавил он.

Трейдеры также оценивали итоги заседаний крупнейших центробанков.

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания на уровне 0-0,25% и объявила о наращивании темпов сокращения выкупа активов. При этом из текста заявления по итогам заседания исчезла фраза о том, что высокая инфляция является временным явлением.

Банк Англии по итогам декабрьского заседания преподнес рынкам сюрприз, повысив базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1%. В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил ключевые ставки без изменений по итогам заседания в четверг, при этом решив продлить сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках PEPP, как минимум, до конца 2024 года.