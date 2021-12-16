Спотовая цена газа в Европе вечером в четверг взлетела выше $1700 за тысячу кубометров после обновления прогноза погоды в регионе до более суровых значений.
В конце торговой сессии вышли результаты суточного аукциона бронирования: "Газпром" не стал заказывать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа", как это делал ранее в этом месяце.
В результате цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 146 евро за МВт.ч, то есть $1714 за тысячу кубометров.
В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре - $1205 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $521.
Обновленный прогноз погоды обещает Европе с начала следующей недели холода: непрерывное понижение температуры всю неделю и ее более низкие значения, чем ожидалось ранее. В среднем декабрьская температура воздуха в регионе в декабре 2021 года складывается на уровне на 2 градуса ниже, чем годом ранее. Тем не менее, текущие значения соответствуют среднему уровню за последние 10 лет.
Производство электроэнергии из возобновляемых источников на этой неделе (вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе - в среднем 11,5% за первые три дня) существенно ниже, чем за предыдущую неделю (15,6%), свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.
Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 61,45% от их максимальной вместимости (данные на утро среды) - это на 16,7 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
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