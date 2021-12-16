Байден одобрил законопроект об увеличении лимита госдолга США на $2,5 трлн

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, говорится в сообщении, распространенном Белым домом.

Ранее законопроект был одобрен Сенатом США.

За повышение лимита госдолга, который позволит не возвращаться к этому вопросу до выборов в Конгресс осенью следующего года, выступил 221 член Палаты представителей, против - 209. Ранее за него проголосовали 50 сенаторов, против - 49.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.