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Бизнес и законодательство 16.12.2021 21:54

Турецкий холдинг Demirоren инвестирует $40 млн в производство фармпродукции в Азербайджане

Министерство экономики Азербайджана и турецкий холдинг «Demirоren» подписали меморандум о взаимопонимании по производству и реализации фармацевтической продукции, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«С турецким холдингом «Demirоren» подписали меморандум о взаимопонимании по производству и реализации фармацевтической продукции. Инвестиции в проект оцениваются в $40 млн», - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook.

По словам министра, в рамках проекта будет применен передовой опыт и открыты новые рабочие места.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, МЕМОРАНДУМ, ФАРМАЦЕВТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]