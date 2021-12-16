Турецкий холдинг Demirоren инвестирует $40 млн в производство фармпродукции в Азербайджане

Министерство экономики Азербайджана и турецкий холдинг «Demirоren» подписали меморандум о взаимопонимании по производству и реализации фармацевтической продукции, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«С турецким холдингом «Demirоren» подписали меморандум о взаимопонимании по производству и реализации фармацевтической продукции. Инвестиции в проект оцениваются в $40 млн», - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook.

По словам министра, в рамках проекта будет применен передовой опыт и открыты новые рабочие места.

Б.Рустамбеков