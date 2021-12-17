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ТЭК 17.12.2021 11:01

Лидеры ЕС обсудили высокие цены на энергоресурсы, не смогли прийти к общим заключениям - Мишель

Лидеры стран Европейского союза обстоятельно обсудили проблему высоких цен на энергоресурсы, однако из-за разногласий не смогли сформулировать окончательного заявления по этой теме, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы провели достаточно продолжительные обсуждения по поводу энергетики. Это очень серьезная тема, это влияет на домохозяйства, на покупательную способность, а также на конкурентоспособность европейского бизнеса", - сказал Мишель в ходе пресс-конференции в ночь на пятницу по итогам саммита лидеров ЕС.

"В ходе обсуждений были выражены расходящиеся мнения, поэтому мы не смогли достичь соглашения по заключительным пунктам в отношении этой темы", - добавил он.

По словам Мишеля, в Европейском совете еще вернуться к теме энергетики.

Как сообщалось, в Евросовете должны были обсудить недавние изменения в ценах на энергоресурсы в свете предварительных докладов, подготовленных Агентством по сотрудничеству органов, регулирующих энергетику (ACER) и Европейской службой по ценным бумагам и рискам (ESMA).

В частности, участники саммита собирались затронуть тему того, нет ли спекуляции на европейских рынках энергоресурсов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]