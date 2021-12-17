Посол КНР в Японии предупредил, что бойкот японскими чиновниками Олимпиады отразится на отношениях между двумя странами

Присоединение Токио к объявленному США дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине может нанести ущерб китайско-японским отношениям, заявил посол КНР в Японии Кун Сюанью.
Он на встрече с журналистами в агентстве Kyodo призвал Японию проявлять "крайнюю осторожность и блокировать такой опасный" шаг, предупредив, что это может нанести ущерб двусторонним дипломатическим отношениям.
"К сожалению, некоторые люди в Японии выступают с нападками на политическую систему Китая, основываясь на своих предвзятых взглядах, и распространяют слухи и ложь о ситуации с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, призывая к дипломатическому бойкоту пекинских Игр", - сказал дипломат.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что "на настоящий момент" в его планы не входит посещение Олимпиады.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в связи с этим, что зимние Олимпийские игры в Пекине - это грандиозное событие для спортсменов и болельщиков со всего мира.
"Любая попытка политизировать спорт противоречит духу Олимпийской хартии. Китай уверен в том, что проведет хорошо организованные, безопасные и успешные Олимпийские игры", - подчеркнул Ван Вэньбинь.
Ранее ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Великобритания объявили о дипломатическом бойкоте Игр в связи с тем, что китайское руководство, по их утверждению, ущемляет интересы и проводит политику геноцида в отношении уйгурского населения Синьцзяна.
Дипломатический бойкот означает, что официальные представители объявивших его стран не поедут в Пекин и не будут участвовать в мероприятиях в рамках Игр. Участие в Олимпиаде спортсменов этих стран не ограничивается.
В Токио ранее заявляли, что примут на этот счет собственное решение.
Китай последовательно отвергает обвинения в репрессиях против нацменьшинств. Бойкот Игр он называет "политическими манипуляциями", которые в корне противоречат основным принципам Олимпийского движения. Китайские официальные лица подчеркивают, что эти действия Запада не повлияют на успешное проведение Олимпиады, кроме того, в Пекине официально заявляют, что чиновников из этих стран на Игры никто и не приглашал.
Макей высказал признательность Баку за поддержку Беларуси на саммите Восточного партнерства в Брюсселе
Алиев обсудил с Оверчуком двустороннюю повестку и разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе
Гасанов открыл общевойсковое стрельбище на освобожденных территориях
Лидеры ЕС обсудили высокие цены на энергоресурсы, не смогли прийти к общим заключениям - Мишель
Азербайджан удвоил в январе-октябре экспорт сжиженного газа
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 272,9 млн
"Омикрон" показывает самую высокую скорость распространения с начала пандемии - власти Великобритании
Штамм "омикрон" может заражать человека в 70 раз быстрее прежних видов коронавируса - ученые КНР
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт