Администрация США просит Верховный суд восстановить требование об обязательной вакцинации от COVID-19 медперсонала

Администрация президента США Джо Байдена в четверг попросила Верховный суд восстановить требование об обязательной вакцинации против COVID-19 для работников в сфере здравоохранения по всей стране, сообщают местные СМИ.
Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с просьбой отменить два судебных запрета на обязательную вакцинацию, которые были вынесены окружными судами США для Луизианы и для Миссури.
Как утверждают в министерстве, вакцинация необходима, поскольку в стране зарегистрировано более 800 тыс. смертей от COVID-19. Кроме того, в США распространяется новый вариант коронавируса "омикрон".
Ранее на этой неделе Апелляционный суд 5-го округа США постановил, что требование об обязательной вакцинации может действовать примерно в половине страны. При этом 24 штата, которые оспорили данное требование, не попадают под его действие.
Штаты, в основном возглавляемые республиканцами, оспаривавшие требование об обязательной вакцинации медперсонала, утверждали, что оно является незаконным и усугубит нехватку кадров в сфере здравоохранения, особенно в сельских районах.
Президент Джо Байден объявил об обязательной вакцинации всех работников медицинских учреждений, финансируемых из федерального бюджета, 9 сентября.
Официальные лица ожидали, что данное требование затронет более 50 тыс. медицинских учреждений и 17 млн работников.
Требование должно было вступить в силу 6 декабря. Пройти полную вакцинацию работникам было необходимо до 4 января.
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