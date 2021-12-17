Новый посол Азербайджана в Гватемале вручил верительные грамоты президенту Джамматтеи

Посол Азербайджана в Гватемале Мамед Талыбов вручил верительные грамоты президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Об этом посол написал в своем аккаунте в твиттере.

Талыбов также передал Джамматтеи приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Э.Шафиев